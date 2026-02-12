Житель Новосибирска застрелил соседей после затяжного конфликта

По предварительной информации, конфликт произошёл между соседями, проживавшими в одном доме и ранее неоднократно совместно употреблявшими алкоголь. Вечером 9 февраля мужчина вышел на улицу с зарегистрированным охотничьим ружьём и выстрелил в соседа, который передвигался с ампутированной ногой. Затем он открыл огонь по супруге потерпевшего, пытавшейся скрыться. После этого подозреваемый вновь выстрелил в уже раненого мужчину. Оба пострадавших скончались от полученных ранений.