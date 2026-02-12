Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Новосибирска застрелил соседей после затяжного конфликта

По предварительной информации, конфликт произошёл между соседями, проживавшими в одном доме и ранее неоднократно совместно употреблявшими алкоголь.

Источник: Прокуратура Омской области

В отдел полиции № 6 «Октябрьский» поступила информация о совершении особо тяжкого преступления. На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали предполагаемого стрелка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, конфликт произошёл между соседями, проживавшими в одном доме и ранее неоднократно совместно употреблявшими алкоголь. Вечером 9 февраля мужчина вышел на улицу с зарегистрированным охотничьим ружьём и выстрелил в соседа, который передвигался с ампутированной ногой. Затем он открыл огонь по супруге потерпевшего, пытавшейся скрыться. После этого подозреваемый вновь выстрелил в уже раненого мужчину. Оба пострадавших скончались от полученных ранений.

В семье погибших осталась двухлетняя дочь. Девочку сотрудники полиции передали в специализированное учреждение для временного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в январе текущего года подозреваемый вместе с супругой обращался в правоохранительные органы с заявлениями на соседа — они жаловались на повреждение автомобиля и угрозы. По этим фактам проводились проверки, по итогам которых были приняты процессуальные решения.

В настоящее время следователи и оперативные сотрудники продолжают работу: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются доказательства, устанавливаются мотивы произошедшего. Действия фигуранта квалифицируются по статье 105 УК РФ («Убийство»), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.