При стрельбе в техникуме в Анапе были ранены сотрудница и учащийся

Напомним, при стрельбе в индустриальном техникуме в Анапе охранник помешал нападавшему пройти внутрь учебного заведения. Мужчина среагировал оперативно, заблокировал двери и вызвал правоохранительные органы. При этом нападавший подошел к закрытой двери и выстрелил в охранника через неё.