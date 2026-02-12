Вашингтон
При стрельбе в техникуме в Анапе были ранены сотрудница и учащийся

В СК РФ сообщили, что направят ходатайство об аресте подозреваемого в стрельбе в анапском техникуме.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудница индустриального техникума в Анапе и учащийся были ранены в результате стрельбы, устроенной 11 февраля в этом образовательном учреждении, сообщили в Следственном комитете России.

«Огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник», — отметили в ведомстве.

Двоих пострадавших госпитализировали. Охранник погиб. В СК РФ уточнили, что следователи направят ходатайство об аресте подозреваемого в нападении.

Напомним, при стрельбе в индустриальном техникуме в Анапе охранник помешал нападавшему пройти внутрь учебного заведения. Мужчина среагировал оперативно, заблокировал двери и вызвал правоохранительные органы. При этом нападавший подошел к закрытой двери и выстрелил в охранника через неё.

Студенты техникума услышали крики на улице и увидели из окон бегущих людей. Учащиеся забаррикадировались после того, как услышали выстрелы. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники правопорядка. Глава Анапы Светлана Маслова назвала героизмом действия охранника техникума, который погиб при исполнении обязанностей.