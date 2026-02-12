При стрельбе в техникуме в Анапе были ранены сотрудница и учащийся

Сотрудница индустриального техникума в Анапе и учащийся были ранены в результате стрельбы, устроенной 11 февраля в этом образовательном учреждении, сообщили в Следственном комитете России.
«Огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник», — отметили в ведомстве.
Двоих пострадавших госпитализировали. Охранник погиб. В СК РФ уточнили, что следователи направят ходатайство об аресте подозреваемого в нападении.
Напомним, при стрельбе в индустриальном техникуме в Анапе охранник помешал нападавшему пройти внутрь учебного заведения. Мужчина среагировал оперативно, заблокировал двери и вызвал правоохранительные органы. При этом нападавший подошел к закрытой двери и выстрелил в охранника через неё.
Студенты техникума услышали крики на улице и увидели из окон бегущих людей. Учащиеся забаррикадировались после того, как услышали выстрелы. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники правопорядка. Глава Анапы Светлана Маслова назвала героизмом действия охранника техникума, который погиб при исполнении обязанностей.