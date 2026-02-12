Коммунальная авария в российском городе оставила без отопления 14 тысяч человек

В Абакане (Хакасия) из-за повреждения на магистральном трубопроводе приостановлена подача тепла в 62 многоквартирных дома, где проживает около 14 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Под отключение также попали четыре социально значимых объекта — детские сады «Варенька» и «Иванушка», а также школы № 29 и № 31. Специалисты уже ведут работы по устранению утечки.
Инцидент произошёл на фоне резкого ухудшения погодных условий: по данным Среднесибирского УГМС, 12 февраля в республике прогнозируется похолодание более чем на 10 градусов, снегопады и сильный западный ветер.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Курской области объект энергетики.
