Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунальная авария в российском городе оставила без отопления 14 тысяч человек

В Абакане (Хакасия) из-за повреждения на магистральном трубопроводе приостановлена подача тепла в 62 многоквартирных дома, где проживает около 14 тысяч человек.

В Абакане (Хакасия) из-за повреждения на магистральном трубопроводе приостановлена подача тепла в 62 многоквартирных дома, где проживает около 14 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Под отключение также попали четыре социально значимых объекта — детские сады «Варенька» и «Иванушка», а также школы № 29 и № 31. Специалисты уже ведут работы по устранению утечки.

Инцидент произошёл на фоне резкого ухудшения погодных условий: по данным Среднесибирского УГМС, 12 февраля в республике прогнозируется похолодание более чем на 10 градусов, снегопады и сильный западный ветер.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Курской области объект энергетики.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.