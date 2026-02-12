Corriere della Sera: в Италии произошла диверсия на пути к Олимпийским играм

На севере Италии была совершена диверсия на железнодорожной линии Лекко — Тирано, которая соединяет трассу с олимпийскими объектами в Бормио и Ливиньо. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Издание уточняет, инцидент произошел 11 февраля около 2 часов ночи. Недалеко от Аббадия-Лариана в провинции Лекко загорелись семь кабелей распределительной коробки общей длиной 64 сантиметра.
Отмечается, что кабели были частью железнодорожной инфраструктуры, ведущей к горнолыжным курортам. Там проходят зимние Олимпийские игры. На месте происшествия полиция обнаружила бутылки с зажигательной смесью, что указывает на поджог.
Ранее KP.RU сообщал, что на следующий день после открытия зимних Олимпийских игр в Италии произошли три диверсии на железной дороге. По данным полиции, это серия скоординированных акций, организованных анархистами в контексте Олимпиады.