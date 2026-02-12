Вспышка кори среди кадетов: главный санврач Акмолинской области сделал заявление

В больницы Кокшетау в конце января обратилось более 90 заболевших, трое из которых попали в реанимацию. В общей сложности вирус коснулся около 300 человек, включая курсантов и военнослужащих, которые оказались в госпитале и на карантине. На данный момент в больницах остаются 20 человек.