Вспышка кори среди кадетов: главный санврач Акмолинской области сделал заявление

Корь в учебном заведении Щучинска разгулялась столь масштабно из-за несвоевременного сообщения о заболевании специалистам. С 12 по 22 число фиксировались единичные случаи, но 22-го числа ситуация резко ухудшилась: за один день было зарегистрировано 44 обращения, а затем число заболевших достигло 50−60 человек в день. Это указывает на позднюю реакцию медицинских работников учебного заведения.
В больницы Кокшетау в конце января обратилось более 90 заболевших, трое из которых попали в реанимацию. В общей сложности вирус коснулся около 300 человек, включая курсантов и военнослужащих, которые оказались в госпитале и на карантине. На данный момент в больницах остаются 20 человек.
Среди учеников военного колледжа были и непривитые, что усугубило ситуацию. Специалисты Главного военно-медицинского управления, филиала Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных сил и военных медицинских учреждений были направлены в очаг заболевания для проведения противоэпидемических мероприятий.
Заболеваемость связана с ростом числа случаев кори среди гражданского населения, а также с тем, что кадеты и воспитанники находились в каникулярном отпуске в конце декабря и начале января, откуда, предположительно, и был завезен вирус.