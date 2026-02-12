Вашингтон
БПЛА ВСУ атаковали Тамбовскую область, в одном из районов произошёл пожар

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Тамбовскую область. Жители Мичуринска сообщают о пожаре в одном из районов. Над регионом работают расчёты противовоздушной обороны, пишет SHOT.

Мощные взрывы прогремели в окрестностях Мичуринска во втором часу ночи. Очевидцы насчитали от шести до восьми сильных хлопков, после которых возникло возгорание и задымление в одном из районов города.

Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших пока не было.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Брянскую область реактивными беспилотниками. Около полуночи на окраине Брянска прогремели мощные взрывы, в небе наблюдались яркие вспышки. После этого в домах несколько раз «моргнул» свет, на некоторых улицах электричество полностью пропало. Звуки пролёта БПЛА и хлопки также слышали жители Дятькова, Фокина и Сельца.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

