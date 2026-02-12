Shot: ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область

Вооруженные силы УКраины атаковали беспилотниками Тамбовскую область. Жители города Мичуринска сообщили о пожаре в одном из районов, над регионом работают силы противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 12 февраля, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что мощные взрывы начали греметь в окрестностях Мичуринска около 02:00. Всего было слышно минимум шесть-восемь сильных хлопков. После них очевидцы заметили возгорание и задымление в одном из районов города, — говорится в публикации.
Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших пока не поступало.
В ту же ночь Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область реактивными беспилотниками. Очевидцы сообщили о взрывах и возгорании в одном из районов, а также о перебоях с электроэнергией, написал Telegram-канал Shot. Над регионом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей.
11 февраля мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль.