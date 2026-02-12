Shot: ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область

В ту же ночь Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область реактивными беспилотниками. Очевидцы сообщили о взрывах и возгорании в одном из районов, а также о перебоях с электроэнергией, написал Telegram-канал Shot. Над регионом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей.