Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Хабаровском при пожаре в гараже пострадал мужчина

Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском районе при возгорании гаража пострадал местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Деревянный гараж в селе Корсаково-1 загорелся вечером 11 февраля. Пожарные прибыли быстро и потушили огонь на площади 30 квадратных метров за 51 минуту. Внутри находился трёхколёсный мотоцикл — спасти транспортное средство не удалось. Хозяин гаража получил ожоги, медики оказали ему помощь прямо на месте.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС. Предварительно рассматривают версию неосторожного обращения с огнём или неисправности электрооборудования.

Пострадавший мужчина находится под наблюдением врачей.