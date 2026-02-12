Под Хабаровском при пожаре в гараже пострадал мужчина

В Хабаровском районе при возгорании гаража пострадал местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Деревянный гараж в селе Корсаково-1 загорелся вечером 11 февраля. Пожарные прибыли быстро и потушили огонь на площади 30 квадратных метров за 51 минуту. Внутри находился трёхколёсный мотоцикл — спасти транспортное средство не удалось. Хозяин гаража получил ожоги, медики оказали ему помощь прямо на месте.
Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС. Предварительно рассматривают версию неосторожного обращения с огнём или неисправности электрооборудования.
Пострадавший мужчина находится под наблюдением врачей.