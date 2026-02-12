В Красноярске возбудили дело о взятке за госконтракты по реставрации культурных объектов

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, и накануне провели обыски у фигурантов.
По версии следствия, с декабря 2023 по апрель 2024 года чиновник, замещавший должность замруководителя — главного инженера «УКС», получил от гендиректора строительной компании через посредника взятку в виде оплаты ремонта его автомобиля BMW на общую сумму более 370 тысяч рублей. Согласно договоренности, коммерсанты надеялись на общее покровительство и получение преимущества в заключении госконтрактов.
«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за способствование в заключении государственных контрактов между краевым государственным казенным учреждением и строительной компанией по реставрации объектов культурного наследия регионального значения, обеспечение первоочередной оплаты выполненных компанией работ и согласование расчетов новой сметной цены», — рассказали в СК.
11 февраля в офисе компании и по месту жительства фигурантов прошли обыски, в ходе которых были изъяты деньги, электронные носители информации и документы, имеющие значение для следствия.
Правоохранители не называют имен подозреваемых, однако известно, что в то время должность заместителя руководителя «УКС» занимал Сергей Ветров. В отношении чиновника, уже находящегося под стражей по обвинению в другом преступлении, возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере).
Директора строительной компании и его заместителя задержали вчера, против них СК возбудил уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. По информации СМИ, речь идет о руководителях фирмы ООО СК «Георг». ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что взятка была передана при заключении госконтракта на реставрацию Минусинского драмтеатра и Мемориального комплекса Астафьева в Овсянке.