В Красноярске возбудили дело о взятке за госконтракты по реставрации культурных объектов

Директора строительной компании и его заместителя задержали вчера, против них СК возбудил уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. По информации СМИ, речь идет о руководителях фирмы ООО СК «Георг». ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что взятка была передана при заключении госконтракта на реставрацию Минусинского драмтеатра и Мемориального комплекса Астафьева в Овсянке.