Полиция Канады уточнила число погибших после стрельбы в школе

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате стрельбы в городе Тамблер-Ридж (канадская провинция Британская Колумбия), включая нападавшего, составило девять человек, а не десять, как считалось ранее. Об этом 11 февраля на пресс-конференции сообщил заместитель командующего полиции региона Дуэйн Макдональд.
«Хотел бы уточнить некоторую информацию, которая была озвучена вчера, и пояснить, что в результате этого инцидента погибли в общей сложности девять человек», — сказал он, добавив, что по меньшей мере шесть жертв были детьми. Он указал, что в школе полицейские обнаружили двух тяжелораненых девушек, которых срочно доставили в медучреждение вертолетом. Одну из них ошибочно назвали погибшей, однако она смогла выжить.
Макдональд отметил, что состояние обеих пострадавших оценивается как «критическое, но стабильное».
Согласно последним данным, стрельбу в Тамблер-Ридж устроила 18-летняя женщина-трансгендер Джесси Ван Рутселар. Сначала преступник убил двоих человек у себя дома — свою 39-летнюю мать и 11-летнего сводного брата. После этого он направился в школу: там в результате стрельбы погибли учительница, а также три девочки и два мальчика в возрасте от 13 до 17 лет. После прибытия полиции злоумышленник покончил с собой. Полиция установила, что, кроме членов семьи преступника, другие жертвы никак не были с ним связаны.