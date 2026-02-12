Полиция Канады уточнила число погибших после стрельбы в школе

Согласно последним данным, стрельбу в Тамблер-Ридж устроила 18-летняя женщина-трансгендер Джесси Ван Рутселар. Сначала преступник убил двоих человек у себя дома — свою 39-летнюю мать и 11-летнего сводного брата. После этого он направился в школу: там в результате стрельбы погибли учительница, а также три девочки и два мальчика в возрасте от 13 до 17 лет. После прибытия полиции злоумышленник покончил с собой. Полиция установила, что, кроме членов семьи преступника, другие жертвы никак не были с ним связаны.