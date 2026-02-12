Дроппер из Челябинска заплатит 1 млн рублей пенсионеру из Хабаровского края

Преступник позвонил жителю района в сентябре 2024 года под видом сотрудника Пенсионного фонда России. Он сказал, что нужно написать заявление о перерасчете пенсии, а для этого назвать код из смс. Пенсионер сделал все, что говорил мошенник, и обнаружил, что с его счета украдено 780 тысяч рублей.