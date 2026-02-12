Дроппер из Челябинска заплатит 1 млн рублей пенсионеру из Хабаровского края

В районе имени Лазо по иску прокурора суд взыскал с дроппера мошенников из Челябинска почти 1 млн рублей в пользу обманутого пенсионера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступник позвонил жителю района в сентябре 2024 года под видом сотрудника Пенсионного фонда России. Он сказал, что нужно написать заявление о перерасчете пенсии, а для этого назвать код из смс. Пенсионер сделал все, что говорил мошенник, и обнаружил, что с его счета украдено 780 тысяч рублей.
Во время расследования выяснилось, что деньги поступили на карту жителя Челябинска.
— Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца карты суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд требования прокурора удовлетворил, в пользу пенсионера взыскан почти 1 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, с дроппера из Чувашии взыскали 400 тысяч рублей в пользу хабаровской пенсионерки.