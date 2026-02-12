Жительница Находки, «спасая сбережения», перевела мошенникам 214 тыс. руб

По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД по Находке обратилась 51-летняя местная жительница и заявила, что неизвестные обманом забрали её деньги. Она рассказала, что на её смартфон пришло СМС о подтверждении смены пароля на портале «Госуслуги» с предупреждением, что код из сообщения спрашивают только мошенники. При этом сама женщина ранее сама даже не пыталась войти в личный кабинет.