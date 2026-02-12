Жительница Находки, «спасая сбережения», перевела мошенникам 214 тыс. руб

Жительница Находки, опасаясь уголовной ответственности, перевела все свои накопления на счета мошенников. Об этом написал Telegram-канал «Полиция Приморья».
По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД по Находке обратилась 51-летняя местная жительница и заявила, что неизвестные обманом забрали её деньги. Она рассказала, что на её смартфон пришло СМС о подтверждении смены пароля на портале «Госуслуги» с предупреждением, что код из сообщения спрашивают только мошенники. При этом сама женщина ранее сама даже не пыталась войти в личный кабинет.
После этого в мессенджере ей пришло ещё одно сообщение: если вход в аккаунт совершала не она, нужно позвонить по указанному номеру. Женщина набрала номер и во время разговора пересказала собеседнице текст СМС о возможном несанкционированном доступе. Человек на том конце провода уверяла, что аккаунт якобы уже взломан мошенниками.
Далее жулики заявили, что на имя потерпевшей оформлена доверенность на неизвестного мужчину, который живёт за границей, и что из‑за этого ей будто бы грозит уголовное преследование «за пособничество врагам». По их словам, чтобы избежать ответственности, женщина должна подтвердить статус «жертвы мошенников».
Под давлением телефонных «консультантов» женщина обменяла имевшуюся у неё валюту и перевела все сбережения на указанные реквизиты якобы «безопасного» счёта. Получателями средств при этом значились физические лица. В итоге она потеряла 214 320 рублей.
Когда женщина поняла, что её ввели в заблуждение, она обратилась в полицию с письменным заявлением. Следователь следственного подразделения отдела МВД России по городу Находке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ о мошенничестве с причинением значительного ущерба.