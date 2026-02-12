Спасибо, что спас наших детей: в Анапе вспоминают охранника-героя Замараева

Днем 11 февраля студент индустриального техникума в Анапе открыл стрельбу в учреждении, в результате чего погиб охранник, получили ранения сотрудница и один учащийся 2007 года рождения.
Погибший охранник оперативно среагировал и вызвал правоохранителей, не дав нападавшему дальше пройти в техникум, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Добрый и хороший дядя Коля.
Удар на себя принял 55-летний Николай Замараев — он первым встретил нападавшего на входе и получил тяжелое ранение, однако успел нажать тревожную кнопку и вызвать на место Росгвардию. Специалисты прибыли на место уже через несколько минут и задержали нападавшего.
Студенты рассказали aif.ru, каким был охранник, которого они ласково называли «дядя Коля».
«Дядя Коля был хорошим и добрым человеком. Всегда улыбался, встречал и провожал хорошим словом. Замечательный был человек», — сказали aif.ru студенты колледжа.
Герой для каждой семьи и всего города.
Мать одного из подростков, обучающихся в колледже, назвала Николая Замараева героем для ее семьи и всего и города.
«Спасибо, что спас наших детей. Герой для нашей семьи и всего города», — написала женщина.
Врачи пытались спасти Николая Замараева, но от ранений он скончался. Глава Анапы Светлана Маслова принесла соболезнования семье погибшего и отметила, что им будет оказана психологическая, медицинская и социальная помощь.
Невиновных не будет.
Напавший на индустриальный техникум в Анапе 17-летний студент незадолго до стрельбы установил в соцсетях статус со словами «невиновных в этот день не будет», выяснил aif.ru.
«Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадётся мне на пути, умрет», — написал нападавший.
Кроме того, за два дня до трагедии он опубликовал в историях несколько фотографий ранее стрелявших в школах и учебных заведениях людей.
Что послужило мотивом для нападения — выясняют следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.