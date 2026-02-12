Спасибо, что спас наших детей: в Анапе вспоминают охранника-героя Замараева

Удар на себя принял 55-летний Николай Замараев — он первым встретил нападавшего на входе и получил тяжелое ранение, однако успел нажать тревожную кнопку и вызвать на место Росгвардию. Специалисты прибыли на место уже через несколько минут и задержали нападавшего.