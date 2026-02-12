Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасибо, что спас наших детей: в Анапе вспоминают охранника-героя Замараева

Охранник техникума в Анапе защитил студентов ценой своей жизни, не допустив стрелявшего в учреждение. Что говорят о нем студенты и их родители.

Источник: Аргументы и факты

Днем 11 февраля студент индустриального техникума в Анапе открыл стрельбу в учреждении, в результате чего погиб охранник, получили ранения сотрудница и один учащийся 2007 года рождения.

Погибший охранник оперативно среагировал и вызвал правоохранителей, не дав нападавшему дальше пройти в техникум, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Добрый и хороший дядя Коля.

Удар на себя принял 55-летний Николай Замараев — он первым встретил нападавшего на входе и получил тяжелое ранение, однако успел нажать тревожную кнопку и вызвать на место Росгвардию. Специалисты прибыли на место уже через несколько минут и задержали нападавшего.

Студенты рассказали aif.ru, каким был охранник, которого они ласково называли «дядя Коля».

«Дядя Коля был хорошим и добрым человеком. Всегда улыбался, встречал и провожал хорошим словом. Замечательный был человек», — сказали aif.ru студенты колледжа.

Герой для каждой семьи и всего города.

Мать одного из подростков, обучающихся в колледже, назвала Николая Замараева героем для ее семьи и всего и города.

«Спасибо, что спас наших детей. Герой для нашей семьи и всего города», — написала женщина.

Врачи пытались спасти Николая Замараева, но от ранений он скончался. Глава Анапы Светлана Маслова принесла соболезнования семье погибшего и отметила, что им будет оказана психологическая, медицинская и социальная помощь.

Невиновных не будет.

Напавший на индустриальный техникум в Анапе 17-летний студент незадолго до стрельбы установил в соцсетях статус со словами «невиновных в этот день не будет», выяснил aif.ru.

«Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадётся мне на пути, умрет», — написал нападавший.

Кроме того, за два дня до трагедии он опубликовал в историях несколько фотографий ранее стрелявших в школах и учебных заведениях людей.

Что послужило мотивом для нападения — выясняют следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше