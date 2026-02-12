В Подмосковье двухлетний ребёнок погиб в результате ДТП с грузовиком

Как проинформировала пресс-служба подмосковного главка МВД, авария случилась около 21:55. За рулём отечественной легковушки находился 23-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением и совершил попутное столкновение с фурой.
«В результате ДТП погиб двухлетний мальчик — пассажир легковушки, а его мать получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале областной полиции. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее на Дмитровском шоссе в Москве водитель Lexus устроил массовое ДТП, пытаясь уйти от погони. Иномарка последовательно столкнулась с 11 автомобилями. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя. Задержанный находился в изменённом состоянии, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В настоящий момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
