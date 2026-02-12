В Новосибирске двоих мужчин осудят за хищение 55 тонн котельного топлива

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовные дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в мошенничестве. Они похитили 55 тонн котельного топлива, предназначенного для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Следствие полагает, что обвиняемые, которые работали водителями в одной из компаний, перевозили жидкое топливо для котельных. С октября 2024 года по январь 2025-го они похитили часть груза для последующей продажи. Провернули они это, используя подложные накладные, в которых были указаны недостоверные данные об объемах поставленной продукции.
Одному из фигурантов вменяется два эпизода хищения общим объемом 30 тонн топлива и ущербом более 1,2 млн рублей, второму — хищение 25 тонн топлива с ущербом свыше 1 млн рублей. Даты и время заседаний будут объявлены позже.