В Новосибирске двоих мужчин осудят за хищение 55 тонн котельного топлива

Следствие полагает, что обвиняемые, которые работали водителями в одной из компаний, перевозили жидкое топливо для котельных. С октября 2024 года по январь 2025-го они похитили часть груза для последующей продажи. Провернули они это, используя подложные накладные, в которых были указаны недостоверные данные об объемах поставленной продукции.