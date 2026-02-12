Как уточнили в ведомстве, в селе Тонкерис Акмолинской области на территории кирпичного завода произошло возгорание утеплителя в сушильном помещении. На место вызова оперативно были направлены силы МЧС. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что открытого горения не наблюдается. Тление полностью ликвидировано. Пострадавших нет.
Пожар произошел на территории завода в Акмолинской области
Возгорание произошло на территории завода в Акмолинской области — загорелся и тлел утеплитель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.