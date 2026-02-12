Вашингтон
Пожар произошел на территории завода в Акмолинской области

Возгорание произошло на территории завода в Акмолинской области — загорелся и тлел утеплитель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: Nur.kz

Как уточнили в ведомстве, в селе Тонкерис Акмолинской области на территории кирпичного завода произошло возгорание утеплителя в сушильном помещении. На место вызова оперативно были направлены силы МЧС. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что открытого горения не наблюдается. Тление полностью ликвидировано. Пострадавших нет.