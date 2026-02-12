Вашингтон
Россияне были задержаны в Чили из-за нарушения природоохранных законов

В национальном парке Торрес-дель-Пайне задержали иностранных туристов за нарушение природоохранных правил. Как пишет Cooperativa, трое граждан России и один американец использовали источники огня в запрещённой зоне.

Источник: Life.ru

Американец курил на территории приюта Диксона. А россияне были задержаны экскурсоводом после того, как были обнаружены при взаимодействии с газовой горелкой и впоследствии переданы карабинерам. Стороны достигли соглашения с прокуратурой. Всем назначен штраф в два миллиона чилийских песо, а также запрещён въезд в страну на три года.

Российское посольство в Чили заявило о контроле за ситуацией и необходимости соблюдения местных законов. В официальном сообщении подчёркивается, что ведомство будет защищать права россиян и призывает соотечественников учитывать требования законодательства страны пребывания при планировании поездок.

«Согласно имеющимся предписаниям продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников. Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания. Полагали бы целесообразным учитывать вышеизложенное при планировании поездок в Чили», — говорится в сообщении посольства в Facebook*.

А ранее на Шри-Ланке российские туристы пытались сделать селфи с диким слоном и в итоге получили травмы. 45-летняя туристка с мужем ехала на байке, когда заметила дикое животное по дороге Буттала — Катарагама. Супруги остановились, чтобы сделать с ним фото. Но когда россияне приблизились к слону и достали телефон, он набросился на них. Женщина получила серьёзные травмы руки, её госпитализировали. Муж отделался испугом.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.