Россияне были задержаны в Чили из-за нарушения природоохранных законов

Американец курил на территории приюта Диксона. А россияне были задержаны экскурсоводом после того, как были обнаружены при взаимодействии с газовой горелкой и впоследствии переданы карабинерам. Стороны достигли соглашения с прокуратурой. Всем назначен штраф в два миллиона чилийских песо, а также запрещён въезд в страну на три года.