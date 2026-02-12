СК сделал заявление по делу стрельбы в техникуме Анапы: следствие намерено ходатайствовать

Как сообщили в Следственном комитете, фигуранту дела о стрельбе в анапском техникуме будет избрана мера пресечения, следователи планируют ходатайствовать об его аресте. Слова СК передает РИА Новости.
«Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. “б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. “а, б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — передает агентство слова источника.
По данным кубанского ГУ МВД, в среду в техникуме Анапы учащийся открыл огонь. Три человека пострадали, сам нападавший задержан. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что охранник погиб на месте. Позднее было возбуждено уголовное дело.
Как ранее писал KP.RU, студенты, которые находились внутри здания на занятиях, забаррикадировались в аудиториях. Сам стрелявший принес в учебное заведение ружье, которое взял у своего деда.