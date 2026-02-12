В Ангарске пособник мошенников украл у пенсионера более миллиона рублей

В Ангарске полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманом забрали более миллиона рублей у пенсионера. 71-летний мужчина рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник спецслужб. Он сообщил, что на имя пенсионера была оформлена доверенность на распоряжение его имуществом. А аферисты пытаются украсть деньги с его счета.
Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы ГУ МВД России по региону, неизвестный узнал о наличии иностранной валюты у мужчины и сказал, что их нужно «задекларировать».
— Собрав все свои деньги, пенсионер встретился с «сотрудником» инкассации. Пособник мошенников забрал у него деньги и скрылся, — уточнили в ведомстве.
Оперативники проследили за маршрутом подозреваемого и задержали его. При обыске у задержанного были найдены доллары, евро, юани, польские злотые, а также белорусские и российские рубли, которые будут возвращены потерпевшему.
В отношении 18-летнего пособника завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.