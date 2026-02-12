В Ангарске пособник мошенников украл у пенсионера более миллиона рублей

В Ангарске полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманом забрали более миллиона рублей у пенсионера. 71-летний мужчина рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник спецслужб. Он сообщил, что на имя пенсионера была оформлена доверенность на распоряжение его имуществом. А аферисты пытаются украсть деньги с его счета.