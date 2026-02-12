Чемпион мира по фрифлаю из Франции погиб из-за нераскрывшегося парашюта

Двукратный чемпион мира по фрифлаю француз Пьер Вольник погиб во время выполнения прыжка в свободном падении с высочайшей вершины Европы, сообщила газета New York Post (NYP).
Парашют, с которым прыгал 37-летний мужчина, не раскрылся. Трагедия произошла 7 февраля. Вольник прыгнул с вертолета над массивом Монблан во французских Альпах.
Он упал на каменистую поверхность всего через несколько секунд после начала полёта. Спасатели обнаружили тело погибшего в районе ледника Ле-Боссон.
«Всё сообщество парашютистов скорбит о потере талантливого молодого человека с такой тёплой улыбкой», — написал президент Французской федерации парашютного спорта Ив-Мари Гийо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Глава организации выразил соболезнования родным и близким Вольника, а также его товарищам по команде и всей французской национальной сборной по художественной парашютной гимнастике. В связи с гибелью Вольника было начато расследование.
Парашютист становился чемпионом мира в 2022 и 2024 годах. Летом 2026 года он должен был представлять Францию на первенстве мира по воздушным видам спорта. Кроме того, он работал видеооператором, снимая трюки в воздухе. Роликами спортсмен делился с подписчиками в соцсетях.
Напомним, в октябре парашютист из США Роберт Сабо погиб в результате столкновения в воздухе с другим спортсменом во время прыжков в штате Массачусетс. Мужчину доставили в больницу в Вустере, но не смогли спасти.
