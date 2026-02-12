Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Омска прокомментировали инцидент в общественном транспорте

Мама подростка просит разобраться в ситуации, произошедшем с её сыном в омском автобусе.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Омска прокомментировали инцидент в общественном транспорте, произошедший вечером 10 февраля. Омичка опубликовала в социальных сетях большой пост, сообщив, что из-за карты в стоп-листе её 14-летнего сына оскорбляли в автобусе, а один из пассажиров выталкивал парня и ударил его по лицу. Всё произошло в автобусе маршрута № 22.

Пост собрал сотни комментариев. Один из них опубликован от пресс-службы мэрии. В нём говорится, что проведено служебное расследование. Установлена личность кондуктора. Она объяснила, что предложила подростку оплатить проезд, понуждения к выходу из автобуса не предпринимала, грубости не проявляла. Лишь объяснила, что проезд в дальнейшем оплачивать следует всегда, как и вести себя корректно.

Были ли просмотрены записи с видеокамер в автобусе, не уточняется. Мать подростка написала заявление в полицию.