В мэрии Омска прокомментировали инцидент в общественном транспорте

Администрация Омска прокомментировали инцидент в общественном транспорте, произошедший вечером 10 февраля. Омичка опубликовала в социальных сетях большой пост, сообщив, что из-за карты в стоп-листе её 14-летнего сына оскорбляли в автобусе, а один из пассажиров выталкивал парня и ударил его по лицу. Всё произошло в автобусе маршрута № 22.
Пост собрал сотни комментариев. Один из них опубликован от пресс-службы мэрии. В нём говорится, что проведено служебное расследование. Установлена личность кондуктора. Она объяснила, что предложила подростку оплатить проезд, понуждения к выходу из автобуса не предпринимала, грубости не проявляла. Лишь объяснила, что проезд в дальнейшем оплачивать следует всегда, как и вести себя корректно.
Были ли просмотрены записи с видеокамер в автобусе, не уточняется. Мать подростка написала заявление в полицию.