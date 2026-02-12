В мэрии Омска прокомментировали инцидент в общественном транспорте

Пост собрал сотни комментариев. Один из них опубликован от пресс-службы мэрии. В нём говорится, что проведено служебное расследование. Установлена личность кондуктора. Она объяснила, что предложила подростку оплатить проезд, понуждения к выходу из автобуса не предпринимала, грубости не проявляла. Лишь объяснила, что проезд в дальнейшем оплачивать следует всегда, как и вести себя корректно.