В Тамбовской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека

В Мичуринске Тамбовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины пострадали два человека. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима», — написал он в своем Telegram-канале.

Новость дополняется.

