В Тамбовской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека

«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима», — написал он в своем Telegram-канале.
Новость дополняется.
