Полиция установила личность стрелка в канадской школе

Правоохранительные органы установили личность предполагаемого стрелка в канадском городе Тамблер-Ридж: им оказался 18-летний подросток-трансгендер* по имени Джесси Ван Рутселаар. Об этом сообщает CNN, материал перевел aif.ru.
По имеющимся данным, Джесси перестала посещать школу примерно четыре года назад и не числилась среди учеников на момент происшествия. Тело подростка с огнестрельным ранением было найдено в здании учебного заведения, при этом следствие рассматривает версию, что после нападения она покончила с собой.
В полиции сообщили, что в последние годы сотрудники неоднократно приезжали по месту её проживания из-за проблем, связанных с психическим состоянием. В рамках этих эпизодов подозреваемую несколько раз направляли на медицинское обследование.
Также уточняется, что Джесси является биологическим мужчиной, но шесть лет назад он начал гендерный переход и публично идентифицировал себя как женщину, при этом сведений о травле в связи с этим у следствия нет. В числе жертв трагедии оказались её мать и сводный брат: их тела обнаружили в доме неподалёку после того, как родственница сообщила о случившемся соседям и в экстренные службы.
Напомним, в результате стрельбы погибли 10 человек, включая предполагаемого нападавшего. Шесть тел были обнаружены в школе, еще двое погибших найдены в расположенном поблизости доме.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.