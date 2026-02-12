Вашингтон
Дроны ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске Тамбовской области

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали Мичуринск в Тамбовской области. Нанесены повреждения объектам инфраструктуры, возникли очаги возгорания. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Максим Харников. На месте работают оперативные и специальные службы.

Источник: Life.ru

«В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля», — уточнил Харников.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками Тамбовскую область. Жители Мичуринска сообщали о пожаре в одном из районов. Мощные взрывы прогремели в окрестностях Мичуринска во втором часу ночи. Очевидцы насчитали от шести до восьми сильных хлопков, после которых возникло возгорание и задымление в одном из районов города.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.