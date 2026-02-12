Дроны ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске Тамбовской области

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками Тамбовскую область. Жители Мичуринска сообщали о пожаре в одном из районов. Мощные взрывы прогремели в окрестностях Мичуринска во втором часу ночи. Очевидцы насчитали от шести до восьми сильных хлопков, после которых возникло возгорание и задымление в одном из районов города.