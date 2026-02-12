В Омске разыграют «Кубок команд» КВН

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики Омской области, по итогам 37-го Международного фестиваля «КиВиН-2026» в Сочи в январе этого года, «Омская сборная» и «ВВ» прошли в Высшую лигу. Их выступления зрители увидят в эфире Первого канала.