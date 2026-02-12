В Омске разыграют «Кубок команд» КВН

Игра КВН «Кубок команд» состоится в Омске на сцене Областного дома ветеранов (ул. Партизанская, 12). Свои номера покажут две сильнейшие команды Омской области — участники Высшей лиги КВН «Омская сборная» и «ВВ».
«Кубок команд» пройдет в Омске впервые. Игра станет важным этапом подготовки команд к выступлениям в Москве и поможет отточить материал перед играми Высшей лиги.
Мероприятие состоится в эту пятницу, 13 февраля. Начало в 19−00. Зрителей ждет программа из четырёх конкурсов.
В каждой из команд заявляют, что настраиваются на победу и хотят громко заявить о себе на всю страну.
Как сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики Омской области, по итогам 37-го Международного фестиваля «КиВиН-2026» в Сочи в январе этого года, «Омская сборная» и «ВВ» прошли в Высшую лигу. Их выступления зрители увидят в эфире Первого канала.
«Омская сборная» также была отмечена спецпризом от Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Каждый участник команды получил сертификат на 250 000 рублей на поездку по России.
Омской официальной лиге Клуба весёлых и находчивых впервые присвоен статус Центральной лиги Международного союза КВН. Теперь Омская область может принимать команды из других регионов и проводить соревнования общероссийского уровня.