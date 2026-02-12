Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Японии танкер столкнулся с рыболовецким судном

У берегов Кобе произошло столкновение танкера-химовоза с рыболовецким судном.

Источник: Аргументы и факты

Капитан танкера-химовоза, находившегося у побережья японского города Кобе уведомил береговую охрану о столкновении с рыболовецким судном. О происшествии пишет The Japan News, материал перевёл aif.ru.

По информации береговой охраны, танкер Maruoka Maru находился в пути, когда произошло столкновение. В результате происшествия капитан рыболовецкого судна получил травму головы и был госпитализирован, при этом угрозы его жизни нет.

Сведения о грузе танкера на данный момент не уточняются. Следователи установили, что повреждения имеются в районе носовых частей обоих судов, однако утечки топлива или других опасных веществ зафиксировано не было, причины аварии выясняются.

Ранее танкер Chariot Tide, перевозивший нефтепродукты, потерял управление в Средиземном море недалеко от побережья Марокко.