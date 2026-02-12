Вашингтон
В Шымкенте на ребенка упало дерево

Смерть школьника прокомментировали власти города.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о смерти ученика 4 класса в Шымкенте.

Некоторые СМИ сообщили, что 10-летнего мальчика обнаружили дворники и сообщили в скорую. Позже информацию подтвердил акимат города.

«В связи с трагическим происшествием в Шымкенте, где в результате непогоды на ребенка упало дерево, выражаем искренние соболезнования родным и близким. По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося», — сообщил акимат.

Также местные власти заявили, что семье погибшего ребенка будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Минувшей ночью в Шымкенте прошел сильный снегопад, впервые за всю зиму мегаполис накрыло снегом. В результате в городе повалены деревья и оборвало линии электропередач в некоторых районах города.