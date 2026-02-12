В Омске четыре вагона сошли с рельсов во время маневров

Вечером 11 февраля около 20:00 по местному времени в Омске случился сход четырёх пустых вагонов.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент случился в Советском округе на путях, примыкающих к станции Комбинатская. Речь идёт о путях необщего пользования — это внутренние подъездные пути предприятий.
По предварительным данным, во время маневровых работ четыре пустых вагона сошли с рельсов, опрокидывания не было. Движение по станции продолжилось в штатном режиме, на месте ведутся восстановительные мероприятия.
Омская транспортная прокуратура начала проверку по исполнению требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.