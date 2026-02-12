Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда умерла от ран

Газета Khaosod ранее сообщила, что полицейские задержали 18-летнего подозреваемого, который 11 февраля открыл огонь в школе и взял в заложники более 300 учеников и учителей. Таиландский Минздрав также информировал, что огнестрельное ранение получила 14-летняя девочка, которая была доставлена в больницу, где ей была сделана операция. Еще одна ученица повредила ногу, когда упала, пытаясь скрыться от нападавшего.