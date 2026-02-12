Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда умерла от ран

По данным Минздрава королевства, умерла директор образовательного учреждения.

БАНГКОК, 12 февраля. /ТАСС/. Одна из жертв нападения с применением огнестрельного оружия на школу в городе Хатъяй на юге Таиланда умерла от полученных ран. Об этом сообщил Минздрав королевства.

По данным ведомства, речь идет о директоре образовательного учреждения, которая «умерла 12 февраля в результате полученных ранений и обильной кровопотери».

Газета Khaosod ранее сообщила, что полицейские задержали 18-летнего подозреваемого, который 11 февраля открыл огонь в школе и взял в заложники более 300 учеников и учителей. Таиландский Минздрав также информировал, что огнестрельное ранение получила 14-летняя девочка, которая была доставлена в больницу, где ей была сделана операция. Еще одна ученица повредила ногу, когда упала, пытаясь скрыться от нападавшего.