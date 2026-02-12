Экс-главу нацдиаспоры признали виновным без снисхождения в российском городе

Следствие установило, что в мае 2001 года возле кафе «Металлон» был зарезан предприниматель Юнус Пашаев. В 2010 году было совершено покушение на Фехруза Ширинова, однако пистолет дал осечку. Мотивом назван передел бизнеса и борьба за влияние внутри диаспоры.