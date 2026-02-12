Экс-главу нацдиаспоры признали виновным без снисхождения в российском городе

В Екатеринбурге коллегия присяжных признала виновными семерых представителей азербайджанской диаспоры, включая бывшего руководителя Шахина Шыхлински. Им вменяются убийство 2001 года и покушение 2010-го.
Дело рассматривает Кировский районный суд. На скамье подсудимых — Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы и Шыхлински. Присяжные сочли доказанной их причастность к преступлениям. Снисхождения, по решению коллегии, достоин только Бакир Сафаров.
Следствие установило, что в мае 2001 года возле кафе «Металлон» был зарезан предприниматель Юнус Пашаев. В 2010 году было совершено покушение на Фехруза Ширинова, однако пистолет дал осечку. Мотивом назван передел бизнеса и борьба за влияние внутри диаспоры.
По эпизоду убийства Пашаева виновными признаны Шыхлински и пятеро Сафаровых. По покушению на Ширинова — Шыхлински, Акиф и Аяз Сафаровы, а также Раджабов.
Приговор еще не вынесен. Впереди — обсуждение последствий вердикта, прения сторон и последнее слово подсудимых.
Процесс идет быстро: по существу его начали рассматривать 26 января. Заседания проходят в закрытом режиме по ходатайству обвинения и потерпевшего Ширинова, заявившего об угрозах. Защита настаивала на открытом рассмотрении.
Отдельно расследуются дела других фигурантов, которых следствие связывает с заказным убийством владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 году. В отдельное производство выделено и дело Мутвалы Шыхлински — сына бывшего главы диаспоры. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику при задержании отца.
Летом прошлого года при массовых задержаниях в Екатеринбурге умерли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская экспертиза назвала причиной смерти сердечную недостаточность. В Азербайджане заявляли о травмах.
Ситуация вышла за пределы региона и вызвала международный резонанс. В Азербайджане начались задержания российских граждан, были отменены культурные и дипломатические мероприятия.
После ареста Шыхлински диаспору временно возглавил Видади Мустафаев, но вскоре его самого задержали по делу о мошенничестве. Сейчас руководителем диаспоры является полковник МВД в отставке Керим Гасымов.
