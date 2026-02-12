Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Тамбовскую область

Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на город Мичуринск Тамбовской области. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
— На Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима. По предварительной информации, есть двое пострадавших, — написал он в Telegram-канале.
В результате падения дронов ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит», добавил губернатор.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что Вооруженные силы УКраины атаковали беспилотниками Тамбовскую область. Жители Мичуринска сообщили о пожаре в одном из районов, над регионом работают силы противовоздушной обороны.
В ту же ночь ВСУ атаковали Брянскую область реактивными беспилотниками. Очевидцы сообщили о взрывах и возгорании в одном из районов, а также о перебоях с электроэнергией, написал Telegram-канал Shot. Над регионом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей.