Два человека пострадали при атаке ВСУ на Мичуринск в Тамбовской области

«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима», — написал глава региона.
Ранее стало известно, что в результате атаки были нанесены повреждения объектам инфраструктуры, возникли очаги возгорания. На месте работают оперативные и специальные службы. В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше