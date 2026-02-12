Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Мичуринск в Тамбовской области

В ночь с 11 на 12 февраля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Мичуринск в Тамбовской области. В результате удара пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Евгений Первышов.

Источник: Life.ru

«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима», — написал глава региона.

По его информации, в результате падения БПЛА повреждения получили несколько зданий, а также возник пожар в магазине «Магнит». Согласно предварительным данным, пострадали два человека. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Ранее стало известно, что в результате атаки были нанесены повреждения объектам инфраструктуры, возникли очаги возгорания. На месте работают оперативные и специальные службы. В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше