Защита обжаловала арест соучастницы покушения на генерала Алексеева

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. По данным СМИ, нападавший выстрелил офицеру в спину. К моменту прибытия медиков он потерял значительное количество крови. В настоящее время Алексеев продолжает лечение в одной из московских больниц.