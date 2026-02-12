Вашингтон
Защита обжаловала арест соучастницы покушения на генерала Алексеева

Защита Зинаиды Серебрицкой обжаловала ее заочный арест по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Защита Зинаиды Серебрицкой обжаловала ее заочный арест по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Апелляционная жалоба на решение Замоскворецкого суда Москвы поступила 11 февраля. Интересы обвиняемой представлял адвокат по назначению.

По версии следствия, Серебрицкая покинула Россию и находится на территории Турции. В материалах, опубликованных ФСБ, указано, что 5 февраля она вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул.

В рамках расследования арестованы предполагаемый исполнитель нападения Любомир Корба, переданный России после задержания в Дубае, а также Виктор и Павел Васины, которых следствие считает соучастниками.

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. По данным СМИ, нападавший выстрелил офицеру в спину. К моменту прибытия медиков он потерял значительное количество крови. В настоящее время Алексеев продолжает лечение в одной из московских больниц.

