Защита обжаловала арест соучастницы покушения на генерала Алексеева

Защита Зинаиды Серебрицкой обжаловала ее заочный арест по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Апелляционная жалоба на решение Замоскворецкого суда Москвы поступила 11 февраля. Интересы обвиняемой представлял адвокат по назначению.
В рамках расследования арестованы предполагаемый исполнитель нападения Любомир Корба, переданный России после задержания в Дубае, а также Виктор и Павел Васины, которых следствие считает соучастниками.
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. По данным СМИ, нападавший выстрелил офицеру в спину. К моменту прибытия медиков он потерял значительное количество крови. В настоящее время Алексеев продолжает лечение в одной из московских больниц.
