Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Тамбовскую область

В Мичуринске Тамбовской области произошла атака БПЛА, в результате которой пострадали два человека.

Источник: Аргументы и факты

В Мичуринске Тамбовской области в ночь на 12 февраля произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали два человека. О случившемся сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, после падения дронов были повреждены несколько зданий в городе. Кроме того, возник пожар в магазине одной из торговых сетей, который оперативно ликвидировали экстренные службы.

Власти уточняют обстоятельства произошедшего и масштабы ущерба. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте продолжают работать специалисты и представители оперативных ведомств.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела и ударов беспилотников со стороны Украины в селах Белгородской области пострадали семь мирных жителей, в том числе ребенок.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше