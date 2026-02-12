Два человека пострадали при атаке БПЛА на Тамбовскую область

В Мичуринске Тамбовской области в ночь на 12 февраля произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали два человека. О случившемся сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, после падения дронов были повреждены несколько зданий в городе. Кроме того, возник пожар в магазине одной из торговых сетей, который оперативно ликвидировали экстренные службы.
Власти уточняют обстоятельства произошедшего и масштабы ущерба. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте продолжают работать специалисты и представители оперативных ведомств.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела и ударов беспилотников со стороны Украины в селах Белгородской области пострадали семь мирных жителей, в том числе ребенок.