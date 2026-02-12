Следствие завершило обвинение по хищению на ₽1 млрд при застройке в Нерюнгри

Следователи предъявили окончательное обвинение бывшему гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану. Речь идет о растрате более 1 млрд рублей при строительстве жилого квартала «Р» в Нерюнгри в Республике Саха. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в уголовном деле появился третий фигурант — гендиректор ООО «Андромета Северо-Восток» Василий Криволапов.
Следствие считает, что с декабря 2019 года по июль 2022 года обвиняемые похитили средства АО «ГОК “Инаглинский”». По версии правоохранительных органов, для этого было оказано давление на тендерную комиссию «Колмара», после чего Левин заключил договоры с выбранным подрядчиком от имени «Инаглинского». Шалган, как полагает следствие, выступал организатором схемы и привлек к ней Левина и Криволапова.
Уголовное дело возбудили в ноябре 2024 года. В октябре 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал Левина и Шалгана. Изначально им вменяли мошенничество в особо крупном размере, однако позже обвинение переквалифицировали на растрату.
С июля 2023 года Левин возглавляет ООО «Реале инженеринг инвест», которое в конце 2022 года получило полномочия временного администратора по управлению имуществом Токмакской ферросплавной компании. Компания также участвует в инвестиционном проекте в Запорожской области стоимостью 57 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Левину и Шалгану были предъявлены обвинения в мошенничестве почти на 1 млрд рублей при восстановлении объектов в Запорожской области. Тогда же оба были арестованы в Москве.
