Следствие завершило обвинение по хищению на ₽1 млрд при застройке в Нерюнгри

Следствие считает, что с декабря 2019 года по июль 2022 года обвиняемые похитили средства АО «ГОК “Инаглинский”». По версии правоохранительных органов, для этого было оказано давление на тендерную комиссию «Колмара», после чего Левин заключил договоры с выбранным подрядчиком от имени «Инаглинского». Шалган, как полагает следствие, выступал организатором схемы и привлек к ней Левина и Криволапова.