В одной из школ Иркутска рухнул потолок

— Во время мониторинга средств массовой информации и соцмедиа была выявлена публикация о том, что в помещении школы № 64 в Иркутске частично обвалился потолок. По этому факту следственными органами СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России «Халатность», — говорится в Telegram-канале ведомства.