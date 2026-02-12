В одной из школ Иркутска рухнул потолок

Уголовное дело о халатности возбудили в Иркутске после обрушения потолка в фойе школы в Свердловском округе города. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в региональном СУ СК России.
— Во время мониторинга средств массовой информации и соцмедиа была выявлена публикация о том, что в помещении школы № 64 в Иркутске частично обвалился потолок. По этому факту следственными органами СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России «Халатность», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что никто не пострадал.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы случившегося и руководство образовательного учреждения.
5 февраля крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Повреждения перекрытий и стен нет, никто не пострадал.