На объекте МО РФ в Волгоградской области произошло возгорание после атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Волгоградской области, в результате чего произошло возгорание на объекте Минобороны недалеко от посёлка Котлубань. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведётся эвакуация населения Котлубань. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

«В результате падения обломков на территории объекта Министерства обороны около посёлка Котлубань произошло возгорание. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны», — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности также развёрнуты пункты временного размещения в районном доме культуры и спортивной школе Городищенского района. Автобусы доставляют местных жителей в безопасные места.

Ранее дроны ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске Тамбовской области. В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля. В результате удара пострадали два человека. Кроме того, повреждения получили несколько зданий, а также возник пожар в магазине «Магнит».

