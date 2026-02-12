На объекте МО РФ в Волгоградской области произошло возгорание после атаки ВСУ

«В результате падения обломков на территории объекта Министерства обороны около посёлка Котлубань произошло возгорание. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны», — говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности также развёрнуты пункты временного размещения в районном доме культуры и спортивной школе Городищенского района. Автобусы доставляют местных жителей в безопасные места.
Ранее дроны ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Мичуринске Тамбовской области. В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля. В результате удара пострадали два человека. Кроме того, повреждения получили несколько зданий, а также возник пожар в магазине «Магнит».
