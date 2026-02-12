На объекте МО РФ в Волгоградской области произошло возгорание после атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Волгоградской области, в результате чего произошло возгорание на объекте Минобороны недалеко от посёлка Котлубань. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведётся эвакуация населения Котлубань. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.