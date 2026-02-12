Стало известно, кто устроил стрельбу в канадской школе, где погибли 7 человек

18-летний трансгендер (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Джесси Стрэнг устроил стрельбу в средней школе Тамблер-Ридж в Канаде. Об этом 11 февраля сообщила газета Daily Mail со ссылкой на родителей учеников и данные канадской полиции.
По информации издания, стрельба произошла в библиотеке школы. В публикации отмечается, что Стрэнг начал идентифицировать себя как женщину в 12 лет. Также сообщается, что ранее к нему домой неоднократно приезжали службы в связи с его психическим состоянием.
Среди погибших — преподаватель, пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет, а также мать и брат самого Стрэнга.
О происшествии стало известно 10 февраля. По данным телеканала CBC News, подозреваемого обнаружили мертвым с признаками самоубийства. Во время эвакуации из здания школы вывели около 100 человек. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
