Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учебный корпус колледжа в Мичуринске загорелся после удара ВСУ

В Мичуринске после удара ВСУ эвакуировали студентов колледжа.

Источник: Комсомольская правда

В Мичуринске учебный корпус промышленно-технологического колледжа был поврежден в результате удара украинского дрона. В результате возникло возгорание. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

«В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских», — написал губернатор в телеграм-канале.

Первышев отметил, что пожар на данный момент полностью ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет. Он добавил, что студенты, находившиеся в общежитии колледжа, были эвакуированы в местную детскую больницу.

Ранее KP.RU писал, что российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать различные регионы страны. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 12.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше