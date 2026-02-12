Учебный корпус колледжа в Мичуринске загорелся после удара ВСУ

В Мичуринске учебный корпус промышленно-технологического колледжа был поврежден в результате удара украинского дрона. В результате возникло возгорание. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
«В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских», — написал губернатор в телеграм-канале.
Первышев отметил, что пожар на данный момент полностью ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет. Он добавил, что студенты, находившиеся в общежитии колледжа, были эвакуированы в местную детскую больницу.
Ранее KP.RU писал, что российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать различные регионы страны. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 12.