Грант на ₽30 млн обернулся реальным сроком для российского фермера

В течение почти двух лет соучастники имитировали деятельность: заключали фиктивные договоры на поставку товаров и оказание услуг, которые фактически не выполнялись, и направляли отчетность в Минсельхоз. По данным следствия, не менее 14,4 млн рублей были легализованы через счета третьих лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.