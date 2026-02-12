Грант на ₽30 млн обернулся реальным сроком для российского фермера

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу о хищении гранта Минсельхоза на 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента региона.
По делу проходил Денис Шевченко. Ему вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Глава крестьянского хозяйства, получившая грант, также была фигурантом дела, однако уголовное преследование в отношении нее прекращено в связи со смертью.
Суд установил, что в 2019 году фермер получила от Министерства сельского хозяйства Новосибирской области грант в размере 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Шевченко помогал в подготовке документов.
В течение почти двух лет соучастники имитировали деятельность: заключали фиктивные договоры на поставку товаров и оказание услуг, которые фактически не выполнялись, и направляли отчетность в Минсельхоз. По данным следствия, не менее 14,4 млн рублей были легализованы через счета третьих лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области.
Суд признал Шевченко виновным и назначил ему два года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под стражей, наказание считается отбытым. Кроме того, он обязан возместить ущерб в размере 30 млн рублей. На его имущество наложен арест.
