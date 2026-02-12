В Андижане ночью произошел взрыв газа в многоэтажке: пострадали два человека

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). Вчера поздно ночью в соцсетях начали распространяться тревожные кадры из Андижана. Пользователи писали, что в одной из многоэтажек произошёл взрыв газа. На видео было видно квартиру на последнем этаже с выбитыми стеклами, а перед домом лежали куски штукатурки, стекла и другие строительные обломки.