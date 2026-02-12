Вашингтон
В Андижане ночью произошел взрыв газа в многоэтажке: пострадали два человека

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). Вчера поздно ночью в соцсетях начали распространяться тревожные кадры из Андижана. Пользователи писали, что в одной из многоэтажек произошёл взрыв газа. На видео было видно квартиру на последнем этаже с выбитыми стеклами, а перед домом лежали куски штукатурки, стекла и другие строительные обломки.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в МЧС, 11 февраля в 23:55 через систему 112 в управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных жилых домов, расположенных на территории махалли «Нодирабегим» города Андижана, произошла вспышка газовоздушной смеси.

Спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия. По официальным данным, в результате вспышки возгорания не произошло, другим квартирам ущерб не нанесён.

Тем не менее, без пострадавших не обошлось — телесные повреждения получили два человека. Информация об их состоянии уточняется.

В хокимияте Андижанской области сообщили, что работы по очистке территории и приведению её в порядок велись всю ночь. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.