Протест у конгресса в Аргентине перерос в столкновения и задержания

В центре Буэнос-Айреса во время акции против политики властей задержали семь человек. Об этом сообщил телеканал C5N.

Тысячи людей вышли на улицы в день обсуждения в конгрессе трудовой реформы, предложенной президентом Аргентины Хавьером Милеем. Здание парламента заранее огородили металлическими щитами, вокруг дежурили полицейские. Движение по прилегающим улицам перекрыли.

Сначала протест проходил мирно. Позже в сторону полиции начали бросать камни. В ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ. По данным телеканала, в ходе столкновений пострадали четверо сотрудников полиции.

После применения спецтехники и мотобригад акция была разогнана.

