Объект Минобороны загорелся после ракетной атаки ВСУ на Волгоградскую область

Объект Министерства обороны РФ загорелся в Волгоградской области после ракетной атаки ВСУ. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Ночью силы ПВО отражали ракетную атаку на область. В результате падения обломков на объекте Минобороны у поселка Котлубань произошло возгорание, — приводятся его слова в Telegram-канале регионального правительства.

Уточняется, что в тушении задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Минобороны, никто не пострадал.

Из-за угрозы детонации началась эвакуация жителей поселка Котлубань. Для этого развернули пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.

Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Мичуринск Тамбовской области. Об этом 12 февраля сообщил губернатор региона Евгений Первышов. В результате падения дронов ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит», добавил он.

