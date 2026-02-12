Объект Минобороны загорелся после ракетной атаки ВСУ на Волгоградскую область

Объект Министерства обороны РФ загорелся в Волгоградской области после ракетной атаки ВСУ. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Ночью силы ПВО отражали ракетную атаку на область. В результате падения обломков на объекте Минобороны у поселка Котлубань произошло возгорание, — приводятся его слова в Telegram-канале регионального правительства.
Уточняется, что в тушении задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Минобороны, никто не пострадал.
Из-за угрозы детонации началась эвакуация жителей поселка Котлубань. Для этого развернули пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.