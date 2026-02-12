Жителя Хабаровского края осудили за незаконную заготовку леса на 6 млн рублей

Организатор незаконной рубки действовал под видом заготовки древесины для нужд граждан. Он заключил с тремя жителями договоры на заготовку 307 кубометров древесины для их нужд. Затем нанял пять незнакомых ранее работников, обеспечил им условия для работы и проживания на выделенном лесном участке. О незаконности замысла работодателя они не знали и приступили к вырубке елей, заготовив их, по его указанию, в значительно большем объеме, чем предусматривалось договорами. Организатор ежедневно приезжал на участок и контролировал работы.