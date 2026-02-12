Жителя Хабаровского края осудили за незаконную заготовку леса на 6 млн рублей

В Солнечном районе местный житель осужден за незаконную заготовку елей, ущерб от которой превысил 6 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организатор незаконной рубки действовал под видом заготовки древесины для нужд граждан. Он заключил с тремя жителями договоры на заготовку 307 кубометров древесины для их нужд. Затем нанял пять незнакомых ранее работников, обеспечил им условия для работы и проживания на выделенном лесном участке. О незаконности замысла работодателя они не знали и приступили к вырубке елей, заготовив их, по его указанию, в значительно большем объеме, чем предусматривалось договорами. Организатор ежедневно приезжал на участок и контролировал работы.
— Солнечный районный суд признал подсудимого виновным в незаконной вырубке лесонасаждений в особо крупном размере и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, с осужденного взыскан ущерб, причиненный преступлением, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, ранее в Солнечном районе был осужден экс-полицейский за незаконную рубку леса на 7 млн рублей.