На Красноярском тракте в Омске насмерть сбили мужчину

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Хендай”, мужчина 1992 г. р., двигаясь по ул. Красноярский тракт в направлении проспекта Губкина, в районе перекрестка с ул. Бархатовой допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в официальном сообщении.