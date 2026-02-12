Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красноярском тракте в Омске насмерть сбили мужчину

Как рассказали в правоохранительных органах, утром четверга, 12 февраля 2026 года, на Красноярском тракте, что в Советском округе, был сбит пешеход.

Источник: Reuters

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Хендай”, мужчина 1992 г. р., двигаясь по ул. Красноярский тракт в направлении проспекта Губкина, в районе перекрестка с ул. Бархатовой допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в официальном сообщении.

По данным региональной Госавтоинспекции, 63-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.