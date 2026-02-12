Вашингтон
Мужчина пострадал в ДТП с большегрузом и иномаркой в Приморье

От удара грузовик съехал в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В Надеждинском районе на трассе А-370 «Уссури» столкнулись легковой автомобиль и грузовик. 45-летний водитель «Хонды Фит Шатл» не выдержал безопасный боковой интервал и задел большегруз «Ситрак». От удара грузовик съехал в кювет и повредил леерное ограждение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

В аварии пострадал сам виновник — водитель легковушки. Его осмотрели медики, характер травм уточняется. Несмотря на 17-летний стаж и отсутствие штрафов за последний год, мужчина уже привлечен к ответственности за нарушение правил расположения машины на проезжей части и за повреждение дорожных сооружений.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, назначены экспертизы.