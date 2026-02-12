Мужчина пострадал в ДТП с большегрузом и иномаркой в Приморье

В аварии пострадал сам виновник — водитель легковушки. Его осмотрели медики, характер травм уточняется. Несмотря на 17-летний стаж и отсутствие штрафов за последний год, мужчина уже привлечен к ответственности за нарушение правил расположения машины на проезжей части и за повреждение дорожных сооружений.