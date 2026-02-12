Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманули омича на 15 тысяч рублей, играя на чувстве дружбы

Мужчина не раздумывая перевел деньги близкому знакомому, аккаунт которого взломали киберпреступники.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники продолжают обманывать омичей с помощью старых уловок. В полицию обратился 40-летний мужчина, который перевел деньги по просьбе друга, написавшего ему в мессенджере. Оказалось, что аккаунт друга вскрыли мошенники.

За минувшие сутки сотрудник омской полиции зарегистрировали 8 фактов дистанционных хищений денежных средств. На чувстве дружбы сыграли киберпреступники, лишившие 40-летнего жителя Советского округа 15 тысяч рублей. В мессенджере ему поступило сообщение от друга, который срочно попросил выручить его деньгами. Омич не задумываясь перевел на указанный в сообщении счет требуемую другу сумму. Но друг денег не получил. Более того, он даже в них не нуждался — его аккаунт взломали мошенники. Именно они вели от имени друга переписку с пострадавшим омичем.