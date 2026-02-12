Мошенники обманули омича на 15 тысяч рублей, играя на чувстве дружбы

За минувшие сутки сотрудник омской полиции зарегистрировали 8 фактов дистанционных хищений денежных средств. На чувстве дружбы сыграли киберпреступники, лишившие 40-летнего жителя Советского округа 15 тысяч рублей. В мессенджере ему поступило сообщение от друга, который срочно попросил выручить его деньгами. Омич не задумываясь перевел на указанный в сообщении счет требуемую другу сумму. Но друг денег не получил. Более того, он даже в них не нуждался — его аккаунт взломали мошенники. Именно они вели от имени друга переписку с пострадавшим омичем.