В Тамбовской области загорелись мастерские колледжа после удара украинских БПЛА

В результате удара украинских беспилотников по Мичуринску в Тамбовской области повреждения получил учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. О случившемся у себя в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Евгений Первышов.

Источник: Life.ru

«В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул губернатор, пожар удалось потушить. В результате происшествия никто не пострадал. Студентов из общежития переместили в детскую больницу.

Незадолго до этого Евгений Первышов сообщил, что в ночь с 11 на 12 февраля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Мичуринск в Тамбовской области. В результате удара пострадали два человека. По информации губернатора, в результате падения БПЛА повреждения получили несколько зданий, а также возник пожар в магазине «Магнит».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

