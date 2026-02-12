Вашингтон
В Волгоградской области началась эвакуация из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны

В Волгоградской области началась эвакуация жителей посёлка Котлубань из-за угрозы детонации на объекте Министерства обороны, который загорелся после ночной ракетной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, решение об эвакуации принято для обеспечения безопасности гражданского населения.

Для вывоза людей подготовлены автобусы, а в Городищенском районном доме культуры и местной ДЮСШ развёрнуты пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области после ракетной атаки загорелся объект Минобороны.

