В одной из иркутских школ обрушился потолок. Возбуждено уголовное дело о халатности

Инцидент произошел вечером 11 февраля в фойе учебного заведения. Вместе с потолочным перекрытием обрушилась и часть электропроводки. Во время происшествия учащихся в фойе не было, никто не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП.