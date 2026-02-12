В одной из иркутских школ обрушился потолок. Возбуждено уголовное дело о халатности

Инцидент произошел вечером 11 февраля в фойе учебного заведения. Вместе с потолочным перекрытием обрушилась и часть электропроводки. Во время происшествия учащихся в фойе не было, никто не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, об образовании и обеспечении безопасности образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отмечается в сообщении прокуратуры Приангарья.