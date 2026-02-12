Вашингтон
В одной из иркутских школ обрушился потолок. Возбуждено уголовное дело о халатности

Правоохранители в Иркутске разбираются в обстоятельствах инцидента в школе № 64. Там частично обвалился потолок. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья и региональный Следком.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел вечером 11 февраля в фойе учебного заведения. Вместе с потолочным перекрытием обрушилась и часть электропроводки. Во время происшествия учащихся в фойе не было, никто не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, об образовании и обеспечении безопасности образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отмечается в сообщении прокуратуры Приангарья.